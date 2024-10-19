Трамп раскрыл свои действия в случае нападения Китая на Тайвань

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что в случае победы на выборах будет пристально следить за ситуацией на Тайване. Он уточнил, что введет пошлины против Китая, если НОАК вторгнется на остров, пишет The Indian Express.

Журналисты попросили политика рассказать, что он сделает, если начнется конфликт между Китаем и Тайванем.

«Я бы сказал: если вы [власти КНР] отправите [войска] на Тайвань, я сожалею, что делаю это, я собираюсь обложить вас налогом в размере от 150% до 200%», — заметил Трамп.

Кандидат в президенты разъяснил, что у него в бытность президентом США были хорошие, крепкие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. В связи с этим, добавил он, военная операция со стороны США исключается.

«У меня с ним были очень крепкие отношения. Мне не пришлось бы [применять военную силу], потому что он уважает меня и знает, что я чертовски сумасшедший», — подчеркнул политик.

Напомним, что Трамп занимал Овальный кабинет в 2017-2022 годах. За эти годы он ввел против КНР ряд торговых пошлин, что привело к торговой войне между державами.