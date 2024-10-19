Глава МИД Франции прибыл в Киев с визитом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев в субботу с двухдневным визитом, цель которого — «выразить непоколебимую поддержку Украине». Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, Барро прибыл в Киев, когда там звучала тревога из-за атаки беспилотников. Он проведет выходные в украинской столице и встретится с коллегой Андреем Сибигой.

Накануне вечером Барро заявил в эфире радио France Inter, что цель его визита — «напомнить, что Франция не отступит перед кризисом». Также он считает, что «на карту поставлена безопасность нашего континента, включая продовольствие и энергию».

Визит Барро состоялся через несколько дней после того, как Зеленский представил западным союзникам так называемый «план победы». Зеленский побывал в Вашингтоне, Париже, Берлине, Риме и Лондоне, где пытался продвигать свою инициативу. Однако он так и не получил поддержки.

Зеленский заявил о реакции США на его «план победы»

Главный пункт — немедленное приглашение в НАТО — многими на Западе рассматривается как нереалистичный.

План Зеленского также отвергает «любые территориальные уступки», призывает союзников снять ограничения на использование западного оружия большой дальности против России. Кроме того, в плане говорится о развертывании «пакета неядерного стратегического сдерживания» на Украине.