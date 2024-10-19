В Германии раскрыли, как Зеленский разозлил Запад
Страны Запада недовольны украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку он продолжает курс на эскалацию конфликта. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Консультации в Берлине теперь проходят без участия Зеленского, (это. – Прим. ред.) может свидетельствовать о недовольстве Запада", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что на Западе становится очевидным развитие политики Зеленского по вектору эскалации.
До этого политолог Владимир Жарихин заявлял, что Зеленский своим "планом победы" откровенно шантажирует Запад, угрожая США и ЕС отказом Киева от продолжения боевых действий в случае, если пункты предложенного плана не будут реализованы союзниками Украины.
Зеленский заявил о реакции США на его «план победы»
По словам Жарихина, пока Зеленский находится у власти на Украине он в любом случае будет воевать, однако не исключено, что Западу не понравится упомянутый шантаж украинского лидера.