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Военный аналитик оценил западную помощь Украине словами «лавочка закрыта»

Запад стал менее заинтересованным в предоставлении помощи Украине, "лавочка закрыта". Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" заявил военный аналитик Алексей Леонков.

Военный аналитик оценил западную помощь Украине словами «лавочка закрыта»
© Газета.Ru
"Они выделили последний транш из объема помощи, который планировался на этот год. Все, лавочка закрыта", - подчеркнул эксперт.

Леонков напомнил, что в четверг поздно вечером, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Германию для встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом, обратил внимание аналитик, украинского лидера Владимира Зеленского так и не пригласили в Берлин.

"Это говорит о том, что на данном этапе США абсолютно не интересуются Украиной", - отметил Леонков.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что страны Запада предпочитают не замечать того хаоса, который творится на Украине, поскольку понимают, что государство "обречено".

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