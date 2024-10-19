Зеленского заподозрили в попытке шантажировать Запад

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского — это отчаянная попытка шантажировать Запад, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

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«Принято считать и не без основания, что все заявления Киева согласуются с американцами. В данном случае у меня такое чувство, что согласовывались с представителями американского сумасшедшего дома или не согласовывались вовсе, потому что четвертый пункт совершенно фантастический по поводу того, что Украина готова заменить Соединенные Штаты в оккупации Европы. Он не мог родиться в мозгах американцев. Они не для того оккупировали Европу, организовали свои военные базы на ее территории, чтобы отдать ее украинцам», — высказался Жарихин.

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Политолог назвал «план победы» планом отчаяния, потому что его трудно интерпретировать и оценивать с точки зрения логики и здравого смысла.

«Ведь эти пункты имели еще продолжение у Зеленского. Устно был произведен шестой пункт. Он звучал так: если в течение трех месяцев вы не реализуете эти пункты, то мы сдадимся, имейте в виду. Он сказал: тогда пеняйте на себя, Украина проиграет. То есть эти пункты нужны для того, чтобы откровенно шантажировать страны Европы и США. Вообще, они такого не любят. А кто любит? Тем более шантаж такой, я бы сказал, в стиле одесского Привоза. То есть эти пункты совершенно фантастические по содержанию, но при этом, мол, смысл такой: если что-нибудь для нас не сделаете, то мы больше воевать не будем. Это, конечно, угрозы. Пока власть у режима Зеленского, воевать он будет, но это шантаж», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Associated Press сообщало, что Зеленский дал союзникам три месяца на принятие основных положений «плана победы».

Ранее советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал «план победы» кратчайшим путем к развязыванию третьей мировой войны. Он добавил, что представленный план направлен на эскалацию военных действий и вовлечение в конфликт стран Североатлантического альянса.