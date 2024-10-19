Немецкий генерал набросился на Бербок в Бундестаге

Генерал Минобороны Германии в отставке и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак раскритиковал главу Министерства иностранных дел страны Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес Москвы во время своего выступления Бундестаге, сообщает РИА Новости.

«Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма», — заявил генерал в своем обращении к главе немецкой дипломатии.

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Вундрак обвинил ее в том, что нынешняя политика ФРГ вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно.

«Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение», — указал он.

Ранее в партии «Зеленых», в которой также состоит Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении РФ, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании конфликта вокруг Украины.