Американцам в колеблющихся штатах Трамп нравится чуть больше Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в колеблющихся штатах обходит своего оппонента от Демократической партии на голосовании Камалу Харрис. Об этом свидетельствуют данные последних опросов портала RealClearPolitics.

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Согласно информации от 13 октября, в указанных регионах у республиканца 48,3%, в то время как Харрис может рассчитывать на 47,9%. Портал уточняет, что в штатах Аризона и Джорджия Трамп опережает Харрис на 1,1 п.п., в Северной Каролине их разница составляет 1 п.п. в пользу бывшего президента, в Мичигане — 0,9 п. п., в Неваде и Пенсильвании — по 0,5 п. п., а в Висконсине республиканец обогнал демократку на 0,1 п. п.

Союзники Трампа усомнились в его способности выиграть дебаты с Харрис

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Харрис ответила, нравится ли она избирателям-мужчинам.