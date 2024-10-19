«Раскол»: в США пришли в ужас от событий на Украине

Украинцы обеспокоены облавами во время концертов и массовых мероприятий, которые организуют военные и сотрудники военкоматов, сообщает New York Times.

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Это говорит о давно назревшем расколе в обществе. Решение о налете на концерты указало на раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал. По словам некоторых, тем, кто избегает призыва, не следует посещать концерты. Все больше людей выступают против подобных методов мобилизации, а некоторые считают это нарушением своих прав.

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«Когда выходишь из концертного зала и сталкиваешься с сотрудниками ТЦК — это страшно, но не демократично», — заявила украинка, которая передумала идти с мужем на концерт после серии задержаний.

Другая женщина призвала проводить мобилизацию иными способами, назвав происходящее «неправильным», так как люди боятся ходить по улицам. Такие жесткие меры могут быть связаны с попытками выполнить поставленные требования по соблюдению плана мобилизации.

При этом войска на передовой жалуются, что в качестве пополнения присылают старых, плохо обученных или страдающих от проблем со здоровьем.