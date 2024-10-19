Зеленский признал отток молодежи с Украины

Молодые люди покидают территорию Украины, это серьезный вызов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.

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Украинского лидера спросили об опасениях по поводу возможного оттока молодежи из страны, если будет снижен возраст мобилизованных.

«Серьезный вызов. Это наше будущее», — ответил он.

Зеленский добавил, что во время боевых действий всегда наблюдается отток людей.

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Накануне президент Украины сообщал, что партнеры Киева хотят снижения мобилизационного возраста в стране. По его словам, вводить подобные изменения не планируется, кроме того, они опасны.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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