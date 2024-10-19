КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за ее действий

Новое вторжение «военных средств» со стороны Сеула будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

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Это произошло после обнаружения в одном из районов Пхеньяна обломков южнокорейского дрона. По сообщению Минобороны Северной Кореи, обломки беспилотника были найдены 13 октября.

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Во внешнеполитическом ведомстве КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Южной Кореи на северокорейскую территорию, в воздушное пространство и территориальные воды будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары.