Ганчев: Харьков должен быть освобожден армией России

Город Харьков, находящийся на северо-востоке Украины, должен быть освобождён армией России, однако в данный момент сложно говорить о сроках. Об этом РИА Новости сказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Чиновник подчеркнул, что Харьков является русским городом и все местные жители это осознают.

В Харьковской области высказались о проведении референдума

При этом Ганчев считает, что обсуждение планов по Харькову будет актуально, когда армия России приблизится к городу.

Ранее Ганчев заявил, что полностью на стороне жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России.