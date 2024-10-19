«Выпить яд»: Залужный публично опозорился в Британии

Бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, выступая на публике несколько раз не смог выговорить слово на английском, переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира и обратился за помощью к переводчику через три минуты после начала речи, сообщает РИА Новости.

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Украинский дипломат попытался выступать на английском языке. Когда он не сумел произнести слово «цивилизованный», то обратился за помощью к переводчику. Затем посол переврал сюжет шекспировской трагедии «Отелло», заявив, что главный герой отравил себя, хотя, согласно сюжету, он себя заколол.

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«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — заявил Залужный.

Залужный назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании в мае 2024 года. В 2023 году СМИ писали о вероятном конфликте Владимира Зеленского и Валерия Залужного. МИД России называл ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей.