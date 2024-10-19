США готовы дать Киеву до 20 млрд долларов за счет активов РФ

Власти США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7 с погашением за счёт прибыли, полученной от замороженных активов России. Об этом пишет Financial Times.

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Журналисты отмечают, что переговорный процесс, посвящённый кредиту, ускорился, потому что Запад хочет выдать его до конца текущего года. Также на Западе существуют опасения, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа поставки помощи Украине могут быть сокращены.

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Ожидается, что главы Минфина стран G7 25 октября выступят с заявлением об условиях кредита.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против выделения странами ЕС Украине более $20 млрд в рамках кредита G7.