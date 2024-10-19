США готовы дать Киеву до 20 млрд долларов за счет активов РФ

FT: США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7
Власти США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7 с погашением за счёт прибыли, полученной от замороженных активов России. Об этом пишет Financial Times.
Журналисты отмечают, что переговорный процесс, посвящённый кредиту, ускорился, потому что Запад хочет выдать его до конца текущего года. Также на Западе существуют опасения, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа поставки помощи Украине могут быть сокращены.
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Ожидается, что главы Минфина стран G7 25 октября выступят с заявлением об условиях кредита.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против выделения странами ЕС Украине более $20 млрд в рамках кредита G7.