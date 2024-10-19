США пообещали $10 млн за информацию о проекте "Рыбарь"

Программа Госдепартамента Rewards for Justice предложила вознаграждением в $10 млн за информацию, которая позволит установить личности и местонахождение лиц, связанных с Telegram-каналом "Рыбарь".

"Rewards for Justice предлагает награду в размере до $10 млн, которая позволит идентифицировать или установить местонахождение любого иностранного лица, в том числе иностранные компании, которые, как известно, были вовлечены или вовлечены во вмешательство в выборы в США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте программы.

Госдеп утверждает, что медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект "Рыбарь" якобы связана с российской госкорпорацией "Ростех", в отношении которой действуют санкции США. "Рыбарь", по версии Вашингтона, занимается "укреплением военного потенциала России и продвижением пророссийских и антизападных нарративов".

Американские власти полагают, что "Рыбарь" проводит в социальных сетях кампании "для продвижения интересов российского правительства в Соединенных Штатах", в частности, создав в X (ранее Twitter) страницу "TEXASvsUSA" ("Техас против США"), где поднимается тема нелегальной миграции через южную границу США.