Зеленский заявил о реакции США на его «план победы»

Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона заявил, что украинские чиновники уже представили план победы в США и получили первую обратную реакцию на него. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Зеленский заявил о наличии первой реакции США на его «план победы» и уточнил, что представители Киева обсудили два пункта из документа. Это приглашение Украины в НАТО и усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зеленский рассказал о плане "Б" Киева

«Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами», — сообщил он.

До этого Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.