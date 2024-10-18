Зеленский признал бегство молодежи с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона признал, что в настоящее время наблюдается продолжение бегства молодежи из страны, сообщает РИА Новости.

«Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть», — заявил глава государства, назвав сложившуюся ситуацию серьезным вызовом.

Отвечая на вопрос о возможном снижении возраста мобилизации на Украине, Зеленский подчеркнул, что ряд Западных партнеров выступают с соответствующим призывом к Киеву, но власти пока не планируют реализовывать данную инициативу.

Ранее пленный боец 72-ой отдельной механизированной бригады Алексей Стуков рассказал о почти полном отсутствии какой-либо пользы от мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ), поскольку неопытные бойцы массово погибали или сдавались в плен. В качестве примера он привел бригаду, воевавшую на угледарском направлении.