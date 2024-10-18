Экс-комбат «Азова»* объяснил страх Зеленского договариваться с Россией

Владимир Зеленский и его команда готовы терять людей и территории в конфликте с Россией, чтобы укрепить свою диктатуру. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-командир националистического батальона «Азов»* Игорь Мосийчук**.

© President Of Ukraine (Public domain)

«В течение трех месяцев вот этот вот ультиматум Зеленского несет в себе какие угрозы? На него никто не отреагирует. За эти три месяца мы потеряем большое количество живой силы, техники, нам сократят помощь – и претензии России вырастут, а наша позиция еще больше ослабнет», – сказал Мосийчук** в эфире украинского интернет-блога.

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По его словам, если власти готовы идти на компромиссы, то нужно договариваться уже сегодня. Но военное положение на Украине – это способ для Зеленского оставаться у власти.

«Потому что потеря власти – это уголовные преследования, ну и так далее», – пояснил украинец.

Напомним, в Киеве предрекли появление на Украине концлагерей для русскоязычных.

*ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

**ЛИЦО, ВНЕСЕННОЕ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА