Экс-комбат «Азова»* объяснил страх Зеленского договариваться с Россией

Экс-комбат «Азова»* объяснил, почему Зеленский боится договариваться с РФ: «Вал уголовных дел»
Владимир Зеленский и его команда готовы терять людей и территории в конфликте с Россией, чтобы укрепить свою диктатуру. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-командир националистического батальона «Азов»* Игорь Мосийчук**.
«В течение трех месяцев вот этот вот ультиматум Зеленского несет в себе какие угрозы? На него никто не отреагирует. За эти три месяца мы потеряем большое количество живой силы, техники, нам сократят помощь – и претензии России вырастут, а наша позиция еще больше ослабнет», – сказал Мосийчук** в эфире украинского интернет-блога.
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По его словам, если власти готовы идти на компромиссы, то нужно договариваться уже сегодня. Но военное положение на Украине – это способ для Зеленского оставаться у власти.
«Потому что потеря власти – это уголовные преследования, ну и так далее», – пояснил украинец.
Напомним, в Киеве предрекли появление на Украине концлагерей для русскоязычных.
*ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
**ЛИЦО, ВНЕСЕННОЕ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА