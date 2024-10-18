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Зеленский рассказал о плане "Б" Киева

План Б Киева заключается в том, чтобы ждать перемены политики США после ноябрьских выборов. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

Зеленский рассказал о плане "Б" Киева
© globallookpress.com

Он назвал США «главным донором помощи» Украины.

«Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план Б», — добавил Зеленский.

По его словам, политика США «будет влиять на развитие и завершение этой войны». При этом Зеленский не уточнил, на какие изменения он рассчитывает и какой вариант развития событий считает желательным.

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Ранее он представил в Верховной раде свой «план победы». Он включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, план подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружие по территории России и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» РФ.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются бывший американский лидер Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.