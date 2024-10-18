Зеленский рассказал о плане "Б" Киева

План Б Киева заключается в том, чтобы ждать перемены политики США после ноябрьских выборов. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

Он назвал США «главным донором помощи» Украины.

«Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план Б», — добавил Зеленский.

По его словам, политика США «будет влиять на развитие и завершение этой войны». При этом Зеленский не уточнил, на какие изменения он рассчитывает и какой вариант развития событий считает желательным.

Зеленский заявил о готовности обсудить мирные инициативы трех стран

Ранее он представил в Верховной раде свой «план победы». Он включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, план подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружие по территории России и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» РФ.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются бывший американский лидер Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.