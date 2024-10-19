Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута

Российское посольство на Кубе обратилось к гражданам РФ в своем Telegram-канале и попросило сохранять спокойствие в ситуации с энергокризисом на острове.
В диппредставительстве отметили, что в стране перебои с интернетом и мобильной связью, но оперативные службы делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электроэнергии. Точных сроков, когда это случится, нет.
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«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею, — говорится в посте.
Накануне после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на Кубе была полностью прекращена подача электричества. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Х отметил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы. Он поручил премьеру проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации и сообщил, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.
Ранее иркутский чиновник раскритиковал оставшихся без электричества людей за отсутствие печи.