Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута

Российское посольство на Кубе обратилось к гражданам РФ в своем Telegram-канале и попросило сохранять спокойствие в ситуации с энергокризисом на острове.

© Газета.ru

В диппредставительстве отметили, что в стране перебои с интернетом и мобильной связью, но оперативные службы делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электроэнергии. Точных сроков, когда это случится, нет.

Куба предложила поставлять гранит и мрамор в Россию

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею, — говорится в посте.

Накануне после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на Кубе была полностью прекращена подача электричества. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Х отметил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы. Он поручил премьеру проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации и сообщил, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

Ранее иркутский чиновник раскритиковал оставшихся без электричества людей за отсутствие печи.