На Кубе произошло полное отключение электроэнергии

В результате поломки на кубинской теплоэлектростанции им. Антонио Гутьереса в пятницу вечером произошло полное отключение электроэнергии по всей стране, сообщило кубинское министерство энергетики и горной промышленности.

Выход из строя ТЭЦ в городе Матансасе произошел в 11.00 по местному времени (18.00 мск), сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Поломка привела к полному отключению Национальной электроэнергетической системы Кубы. Электросоюз Кубы прилагает все усилия для восстановления системы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что правительство делает все возможное для решения этой проблемы.

Он поручил премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать население о сложившейся ЧС. По мнению главы государства, основная причина проблем кроется в санкциях США, которые осложняют импорт топлива и других ресурсов.