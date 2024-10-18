Зеленский заявил о договоренности с США о регулярной военной помощи

В период с октября по декабрь Соединенные Штаты окажут Киеву несколько значительных пакетов помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит Telegram-канал «РБК-Украина».

«Мы ожидаем поступление новых пакетов поддержки армии каждые две-три недели. Я не буду углубляться в детали, но считаю, что размеры этих пакетов будут значительными — от $500 млн до $750 млн», — отметил Зеленский, подчеркнув, что решение о выделении новых пакетов помощи было принято с целью укрепления украинских вооруженных сил в предстоящие месяцы.

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Сегодня официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» в ноябре. Он сообщил, что участие США во встрече ожидается «в виртуальном формате с дополнительными обязательствами по обеспечению безопасности Украины».

В среду, 16 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс стремится к объему военной помощи Украине в размере €40 млрд. Он отметил, что за первую половину 2024 года страны НАТО отправили военную помощь Украине объемом €20,9 млрд.