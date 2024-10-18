Демократы уличили Трампа на воровстве у Секретной службы

Принадлежащий бизнесмену и бывшему американскому лидер Дональду Трампу отель в Вашингтоне в период его президентского срока постоянно завышал цены для постояльцев-сотрудников Секретной службы. Об этом Демократической партии в конгрессе США.

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Демократы указали, что Трамп и сотрудники его отеля нарушили пункт Конституции Соединенных Штатов о «внутренних доходах», лишая агентов Секретной службы премий и используя в это время структуру «в качестве своего личного банкомата».

«Его отель неоднократно изымал премии агентства и порой брал до 300 процентов и более сверх разрешенных правительством суточных выплат», — заявила парламентская комиссия Демпартии.

По данным конгрессменов, нелегальная выручка Трампа от такой махинации составила чуть более 300 000 долларов (около 29 миллионов рублей), которые в бухгалтерской документации отеля указываются как переводы «мелких сумм». При этом бухгалтерские услуги оказывала также принадлежащая Трампу фирма Mazars USA LLP.

Ранее Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах президента назначит спецпрокурора для расследования возможных махинаций нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.