Президент Южной Кореи провел совещание из-за перемещения войск КНДР в РФ

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором затронул вопрос о «перемещении войск КНДР в Россию». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, участники совещания «обменялись информацией о недавнем передвижении северокорейских войск в Россию».

«Согласно заявлению офиса президента Южной Кореи, развертывание представляет собой серьезную угрозу безопасности для республики и международного сообщества», — говорится в тексте.

В Bloomberg со ссылкой на южнокорейские спецслужбы указали, что на днях Пхеньян принял решение отправить «12 тысяч военнослужащих на Украину» и уже начал их переброску. С аналогичным заявлением ранее также выступил Владимир Зеленский в Брюсселе. Однако генсек НАТО Марк Рютте опроверг это высказыванием, указав, что нет никаких доказательств участия северокорейских военных в боевых действиях.

Напомним, что в июне 2024 года Москва и Пхеньян подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Оно, в частности, включает в себя пункт, который предусматривает оказание военной помощи, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств. На этом фоне в Сеуле все чаще стали говорить о возможности отправки КНДР своих военных на Украину для поддержки России. При этом президент РФ Владимир Путин назвал такие заявления чушью.