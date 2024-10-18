Зеленский допустил невозвращение Украины в границы 1991 года

Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года
Границы Украины после завершения конфликта зависят от разных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не будет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.
"В жизни может быть по-разному, - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года. - Зависит от нас, от нашей прочности, от [того,] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]".
"По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими", - добавил он.
Зеленский ранее настаивал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года.
С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президента РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.