Зеленский допустил невозвращение Украины в границы 1991 года

Границы Украины после завершения конфликта зависят от разных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не будет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.

"В жизни может быть по-разному, - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года. - Зависит от нас, от нашей прочности, от [того,] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]".

"По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими", - добавил он.

Зеленский ранее настаивал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президента РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.