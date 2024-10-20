Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом
Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о крепком союзе российского и сербского народов в борьбе с фашизмом.
Об этом пишет РИА Новости.
«Освобождение Белграда — это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы», — заявил Вучич.
Ранее стало известно, что Вучич провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Путин проинформировал Вучича о ходе спецоперации.