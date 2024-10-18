Си Цзиньпин посетит Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Газета.Ru

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Си Цзиньпин отправится в Казань для участия в XVI встрече лидеров БРИКС, которая пройдёт с 22 по 24 октября», — пишет китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на дипломата. RT на русском

12 сентября министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Владимиром Путиным отметил, что Си Цзиньпин принял приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани. Российская газета