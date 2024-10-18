Шеф Пентагона предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники

Украине следует рассчитывать на беспилотники собственного производства, а не на поставляемые западными союзниками ракеты, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах получения Киевом разрешения на удары западным оружием по территории России.

"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа", - напомнил Остин, во сколько обходится Западу помощь Украине.

Беспилотники, по мнению главы Пентагона, стоят гораздо дешевле, и производить их Киев может самостоятельно.

"Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", - резюмировал он.

Украинские власти неоднократно обращались к США за разрешением наносить дальнобойным оружием удары по территории России, но всегда получали отказ. Получение такого разрешения было одним из пунктов "плана победы", который Владимир Зеленский на днях озвучил в Верховной раде.

О невыполнимости этого пункта плана заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, Киев такого разрешения получить не сможет.

Немецкий журналист Юлиан Репке также счел невозможным получение Киевом разрешения на удары по России.