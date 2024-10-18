Дания пожертвует Украине еще 350 миллионов долларов

Правительство Дании выделит 2,4 миллиарда крон (350 миллионов долларов) для укрепления систем ПВО Украины и закупку нового оружия для ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, этот пакет помощи - часть фонда Дании в размере 64,8 миллиарда крон, созданного для удовлетворения «неотложных потребностей» украинских военных и «укрепления их долгосрочных оборонных возможностей». Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна также работает над решением о закупках оружия напрямую у украинской оборонной промышленности, в том числе оборудования, связанного с беспилотниками.

В конце сентября стало известно, что Дания предоставит Украине почти 629 миллионов долларов. Поульсен сообщал что эти средства пойдут на закупку вооружения у украинских оборонных предприятий.