Байден: США знают, как и когда Израиль ответит Ирану на ракетный удар

Президент США Байден заявил журналистам перед вылетом из Германии, что Вашингтон знает, как и когда Израиль ответит Ирану на ракетный удар, нанесённый 1 октября. Об этом он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у США понимание, каким будет ответ Израиля и когда он будет.

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«Да и да», — цитирует ответ Байдена ТАСС.

При этом он отказался раскрыть подробности информации об ответных мерах Израиля.

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Вечером 1 октября Иран нанёс ракетный удар по Израилю в ответ на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы», а также замглавы Корпуса стражей Исламской революции.

Ранее командующий КСИР генерал-лейтенант Хоссейн Салами заявил, что Иран «болезненно» ответит в случае удара со стороны Израиля.