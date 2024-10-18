Посол ЕС: Грузия может потерять всю европейскую финансовую помощь

Грузия может потерять всю финансовую помощь Евросоюза, если власти страны не сменят курс и не начнут вновь сближаться с сообществом. Об этом сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Грузия уже потеряла €121 млн помощи и это касается только текущих программ помощи. В том случае, если траектория правительства не изменится, к сожалению, Грузия потеряет все больше и больше. Если грузины на выборах решат не продолжать путь в Евросоюз, Грузия потеряет всю финансовую помощь", - сказал Герчинский.

Посольство ЕС в Грузии ранее опубликовало информацию, согласно которой власти Грузии не получат от Евросоюза финансовую помощь в размере более €121 млн из-за "отката демократии".

Отношения ЕС, США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Минобороны США 5 июля сообщило о переносе на неопределенный срок запланированных на лето грузино-американских военных учений "Достойный партнер" из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в том числе США, открыть второй фронт давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. ЕС заморозил €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.