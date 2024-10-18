США обвинили экс-сотрудника разведки Индии в заговоре с целью убийства сикха

Министерство юстиции США обвинило Викаса Ядава, бывшего сотрудника разведывательного управления Индии Research and Analysis Wing, в заговоре с целью убийства в Нью-Йорке одного из лидеров сикхских сепаратистов Гурпатванта Сингха Паннуна, являющегося гражданином США и Канады.

"Викас Ядав обвиняется в предполагаемом участии в предотвращенном заговоре с целью убийства Паннуна на американской территории за осуществление им своих прав, гарантированных первой поправкой к Конституции США", - говорится в заявлении американского Минюста.

Комментируя обвинение, генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что "министерство юстиции не потерпит попыток преследовать и подвергать опасности американцев, а также подрывать их права".

Как сообщил директор ФБР Кристофер Рей, Ядав объявлен в розыск на основании ордера на его арест, выданного 10 октября. Его сообщник и участник заговора индиец Нихил Гупта был арестован в прошлом году в Чехии и экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом.

Ранее газета The Washington Post утверждала, что разведка Индии может быть причастна к заговору по подготовке убийства Паннуна. По информации издания, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в июне 2023 года "офицер индийской разведки Викас Ядав передавал последние инструкции группе наемных убийц, чтобы ликвидировать одного из самых открытых критиков Моди в США".

В ноябре 2023 года газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб "независимого государства сикхов Халистан".