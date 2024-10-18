В Португалии курс по расизму наняли вести только белых преподавателей

Предложенный юридическим факультетом Нового университета Лиссабона курс «Введение в расизм и ксенофобию для аспирантов» попал в центр скандала, так как выяснилось, что вести его наняли только белых преподавателей. Об этом сообщает бразильская газета Folha De S.Paolo.

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В частности, португальский портал Afrolink, занимающийся мониторингом этнической дискриминации, опубликовал пост, где раскритиковал данный предмет. В приложенных к публикации портретах было заметно, что все преподаватели являются белыми по происхождению.

«Реакция по понятным причинам была возмущенной, и университет и обсерватория удалили страницу курса в один и тот же день», — приводит издание слова основателя портала Паулы Кардосо, являющейся по происхождению выходцем из бывшей португальской колонии Мозамбик.

Она отдельно обратила внимание на то, что один из модулей курса называется «Но существует ли расизм на самом деле». По ее словам, подобное является оскорбительным.

В свою очередь, один из профессоров университета заявил, что причиной подобной ситуации стал факт дефицита кадров и необходимость запустить программу в более быстрые сроки. На данный момент курс приостановлен до обновления его преподавательского состава.

24 июля движение Black Lives Matter (BLM) («Жизни черных важны») раскритиковало Демократическую партию за выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента, назвав это манипуляцией голосами афроамериканцев из-за ее происхождения. BLM также обвинило демократов в противоречии собственным ценностям и готовности «совершать самые недемократические маневры, лишь бы не прислушиваться к воле избирателей».