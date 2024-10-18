Орбан: "план победы" Зеленского приведет к поражению Украины

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского приведет к поражению страны в конфликте с РФ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

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По его словам, многие страны — члены Европейского союза (ЕС) по-прежнему настроены на продолжение боевых действий. Однако региональное содружество и Киев уже сейчас терпят поражение в противостоянии с Москвой.

«Побежденные теперь хотят перейти к «плану победы». Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого «плана победы» нельзя победить», — добавил глава правительства.

16 октября украинский лидер выступил на заседании Верховной рады, впервые представив свой «план победы». Он рассказал, что документ состоит всего из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей. В четвертом положении говорится о необходимости усилить санкционное давление на Москву, а в пятом — об участии украинских солдат в деятельности военного контингента НАТО в Европе.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что второй и третий пункты «плана победы» имеют секретные положения. То же касается четвертого пункта.