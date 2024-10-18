Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился, что Украина действительно планирует стать ядерной державой. Об этом сообщает Index.

Во время недавнего разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. По словам Зеленского, в ходе встречи с Трампом он упомянул Будапештский меморандум, который не смог обеспечить безопасность страны в обмен на ее отказ от советского ядерного оружия.

Зеленский заявил, что указал Трампу на два способа Украины обезопасить себя - по его мнению, это обладание ядерным оружием и членство в «каком-то альянсе». По словам Орбана, он лично слышал от Зеленского, что о создании ядерного оружия речи не идет.

«Возможно, были нюансы из-за переводов, но мне не показалось, что украинцы хотят стать ядерной державой. Но такая возможность пугает», - подчеркнул Орбан.

Он добавил, что в украинском кризисе «мало места для спекуляций». Политик подчеркнул, что вести переговоры с позиции силы - «хорошая идея», но украинцы слабы.