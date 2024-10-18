Макрон сделал заявление о кредите для Украины от G7

Кредит в размере $50 млрд, который страны Группы семи (G7) предоставят Украине, будет финансироваться совместно участниками G7. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

"Как было решено на саммите Группы семи в июне, этот займ составит $50 млрд, которые будут справедливо разделены между членами G7. Он будет возмещен с помощью доходов от замороженных российских активов", - сказал Макрон.

Он добавил, что из этой суммы "европейские страны выделят $20 млрд, американцы еще 20 млрд, а остальные участники G7 - 10 млрд". В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

"Я хотел бы, чтобы мы [европейцы] ограничились 20 млрд, не более", - отметил Макрон.

По его словам, на выделенные средства Украина сможет закупить военную технику, в том числе в Европе.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.

Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.