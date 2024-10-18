Премьер-министр Польши раскритиковал планы ЕС о мигрантах

Депортация нелегальных мигрантов в лагеря за пределами Евросоюза не решит проблему с их наплывом в страны сообщества. С таким мнением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск после первого дня саммита ЕС.

"По моему мнению, это не может быть решением проблемы", - заявил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. "Без эффективной и жесткой защиты внешней границы [ЕС] мы не справимся с ситуацией. Конечно же, релокация [нелегальных мигрантов в третьи страны] не может быть способом [решения миграционной проблемы]", - отметил польский премьер.

В начале октября британская газета The Times сообщила о планах Брюсселя по созданию лагерей для депортируемых из ЕС мигрантов в странах, не являющихся членами сообщества. Среди них называются Албания, Молдавия и Сербия.