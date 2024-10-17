Евродепутат заявил, что план Зеленского абсолютно оторван от реальности

Евродепутат от болгарской политической партии "Возрождение" (входит в группу "Европа суверенных наций") Петр Волгин заявил в интервью ТАСС, что так называемый план победы президента Украины Владимира Зеленского "писали малоумные люди".

"Убежден, что план Зеленского писали малоумные люди, к такой же категории можно отнести и тех представителей Евросоюза, которые эту инициативу поддерживают. То, что предлагает Зеленский, а точнее те, кто написал ему этот план, живут в вымышленном мире, ведь их план абсолютно оторван от реальности", - указал евродепутат.

Волгин напомнил, что Зеленский хочет, чтобы Украина в период конфликта вступила в НАТО, а "победоносные" украинские войска заняли место военных США в Европе. "Ничего общего с разумом подобные предложения не имеют. Также полагаю, что исключительно обидно звучит для украинских граждан и исключительно наглое предложение Западу - приходите к нам и возьмите практически даром наши природные ресурсы: уран, титан, литий и тому подобное. Все вам отдадим в обмен на оружие и поддержку. При всем желании я не могу увидеть в этом плане даже частицу здравого разума. Даже новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который ни в малейшей мере не может быть обвинен в антиукраинских настроениях, и тот сказал, что этот план в полном объеме принять не может".

"Меня удивляет, что много европейских депутатов видят главной задачей своей работы в Европарламенте обеспечение "правильного мышления", которое заключается в восхвалении Зеленского и в поддержке Украины. Они утверждают, что "Европа должна защищать Украину потому, что она защищает европейские ценности и европейский уровень жизни". Но ведь в этом их высказывании нет ничего правдивого, Зеленский не борется за Украину, он защищает свои личные интересы, свое право на власть и стремится ее удержать максимально долго", - сказал Волгин ТАСС.

Он подчеркнул, что "есть и другие евродепутаты <...>, которые реально оценивают происходящее и имеют доблесть говорить этим <...> коллегам, что их заявления глупы".

Поведение марионетки

"Как всякий нормальный человек я хочу, чтобы война на Украине завершилась максимально быстро, хотя бы по одной причине - там каждый день умирают и украинцы, и россияне, абсолютно невинные люди. Но с такими планами, как предлагает Зеленский, мира добиться невозможно", - сказал Волгин.

Он отметил, что поведение Зеленского напоминает ему поведение марионетки, которая "была создана своим хозяином для выполнения конкретной задачи, но после похвал и аплодисментов поверила, что является очень важным героем, который способен сам определять будущее".

"Сегодня Зеленский и его окружение заговорили о создании своего ядерного оружия, причем в течение двух-трех недель, эти люди в полете своей больной фантазии полностью оторвались от реальности", - прокомментировал политик.

О европейских ценностях

Волгин затронул и ситуацию с захватом Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви в Черкассах. "Когда появляется информационный повод о мнимых или действительных российских ударах по Украине, все СМИ бьют в колокола - Россия совершила ужасное преступление, - но когда вооруженные люди на Украине захватывают храм, где молятся православные миряне, то эти якобы борцы за свободу слова просто молчат. Они демонстрируют отвратительные двойные стандарты, когда критика может быть направлена только в одну сторону. Они говорят, что Украина защищает наши ценности, но ситуация, когда вооруженные люди захватывают православный храм, ничего общего с нашими европейскими ценностями не имеет", - заключил он.