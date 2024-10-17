$97.15-0.11105.76-0.33
Почта

Маск счел дорогой для себя поездку на деловой ужин в Осло

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, потому что ему якобы слишком дорого добираться до Осло. Об этом написала Норвежская газета E24.

Маск счел дорогой для себя поездку на деловой ужин в Осло
© Газета.Ru

В распоряжении издания оказалась переписка между Тангеном и Маском. Норвежец заранее пригласил американца на деловой ужин в Осло, который запланирован на 28 апреля 2025 года. На нем будут присутствовать руководители компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas и других.

Сначала Маск принял приглашение и ответил, что «звучит здорово», но позднее стало известно, что его не будет в списке гостей.

«Он сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — рассказала газете директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по рейтингу Bloomberg

Издание напомнило, что летом отношения между Тангеном и Маском ухудшились.

В четверг, 17 октября, стало известно, что Илон Маск не попал в шорт-лист претендентов на премию Сахарова от Европарламента (ЕП), несмотря на номинацию.

В мире
Илон Маск
Ferrari
Европарламент
Осло