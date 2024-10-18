Штайнмайер вручил Байдену высшую награду ФРГ

Президент США Джо Байден в ходе визита в Берлин получил из рук своего коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера высшую награду Германии. Американский лидер удостоен особой степени Большого креста ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Церемония прошла в президентском дворце Бельвю в Берлине. Байден получил орден за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса и таким образом стал вторым президентом США после Джорджа Буша - старшего, кто был удостоен данной награды.

Штайнмайер подчеркнул, что "дружба с США жизненно важна для Германии".

"Мы партнеры, мы друзья", - отметил президент ФРГ.

Байден прибыл в Берлин вечером 17 октября. Утром в пятницу он прибыл во дворец Бельвю, где его встретил Штайнмайер. Позже американский лидер проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Затем, как ожидается, к ним присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Предполагается, что основными темами переговоров станут конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

В связи с визитом главы Белого дома в Германию в Берлине действуют беспрецедентные меры безопасности. На дежурстве находятся около 2,5 тыс. сотрудников полиции, в том числе правоохранители из других федеральных земель. На крышах окрестных домов позиции заняли снайперы. Местные власти заранее предупредили о "массовых ограничениях движения".

Изначально поездка американского лидера в ФРГ и Анголу была запланирована на 10-15 октября, однако Байден отложил ее из-за приближавшегося к западному побережью штата Флорида урагана "Милтон".