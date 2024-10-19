СМИ: Зеленский поставил перед НАТО и Брюсселем ядерную дилемму

Западные страны выразили серьезную озабоченность в связи с недавним заявлением президента Зеленского о возможном создании ядерного арсенала, если Украину не примут в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что военный аналитик Юлиан Рёпке из немецкой газеты Bild, ссылаясь на неофициальный источник в украинской администрации, сообщил о готовности Киева в течение нескольких недель создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По словам аналитика, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ.

При этом британское издание The Telegraph подчеркивает, что это заявление носит демонстративный характер, однако к нему следует подходить с серьезностью.

СМИ: Киев считает возможным создать ядерное оружие за несколько недель

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что перспектива разработки ядерного оружия Украиной абсолютно безосновательна, так как у Киева нет необходимых ресурсов. Он отметил, что Украина не имеет ни оборудования, ни знаний, ни материалов, чтобы произвести ядерную бомбу.