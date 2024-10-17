Лукашенко: Запад стремится не допустить Белоруссию к урегулированию на Украине

Запад с подачи белорусской оппозиции стремится не допустить Минск к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«На переговорах по Украине должна присутствовать Белоруссия... Это наша проблема», — заявил Лукашенко.

В то же время Запад пытается не допустить Минск к участию в решении конфликта на Украине, считает он.

«Они всё делают с подачи наших безумных беглых, которые сидят за границей, чтобы не допустить белорусов к решению вопроса», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Западу нужны «продажные белорусы, которые везде сдадут свои позиции и интересы».

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск поддерживает контакты с Киевом по гуманитарным вопросам, в частности касающимся обмена военнопленными.