Лукашенко: Запад стремится не допустить Белоруссию к урегулированию на Украине
Запад с подачи белорусской оппозиции стремится не допустить Минск к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«На переговорах по Украине должна присутствовать Белоруссия... Это наша проблема», — заявил Лукашенко.
В то же время Запад пытается не допустить Минск к участию в решении конфликта на Украине, считает он.
«Они всё делают с подачи наших безумных беглых, которые сидят за границей, чтобы не допустить белорусов к решению вопроса», — подчеркнул белорусский лидер.
По словам Лукашенко, Западу нужны «продажные белорусы, которые везде сдадут свои позиции и интересы».
Ранее Лукашенко сообщил, что Минск поддерживает контакты с Киевом по гуманитарным вопросам, в частности касающимся обмена военнопленными.