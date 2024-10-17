Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне

Правительство Венгрии считает, что вступление Украины в НАТО находится за красной чертой, поскольку будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам национального парламента.

Он отметил, что правительство Венгрии ясно изложило свою позицию по этому вопросу руководству и другим членам Евросоюза.

"Членство Украины в НАТО находится за красной чертой просто потому, что Украина продолжает оставаться в состоянии войны [с Россией], если бы Украина стала членом НАТО, то началась бы мировая война", - пояснил глава МИД.

Сийярто также подтвердил, что Венгрия выступает против направления европейских военных инструкторов на Украину для подготовки военнослужащих украинской армии.

"Я помню из истории, что очень часто плохие вещи начинались именно с прибытия военных советников [других стран] на место [конфликта], поэтому мы не поддерживаем это", - сказал министр.

Кроме того, он напомнил, что Венгрия не согласна с продлением срока действия европейских санкций против РФ с шести месяцев до трех лет, чтобы ЕС и США могли воспользоваться замороженными активами Банка России для выдачи многомиллиардного кредита Украине. В равной степени Будапешт возражает и против попыток ввести запрет на поставки российского трубопроводного газа в Европу на основе долгосрочных контрактов.