Трюдо обвинил RT в финансировании YouTube-блогеров в Северной Америке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил RT в финансировании блогеров и авторов YouTube-каналов в Северной Америке, распространяющих «дестабилизирующие демократию» сообщения.

По мнению Трюдо, RT якобы спонсирует, в частности, американского журналиста Такера Карлсона, канадского психолога Джордана Питерсона и неких «правых блогеров».

Он отметил, что «наблюдает» за деятельностью RT и следил за скандалом с каналом Tenet Media.