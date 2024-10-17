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Трюдо обвинил RT в финансировании YouTube-блогеров в Северной Америке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил RT в финансировании блогеров и авторов YouTube-каналов в Северной Америке, распространяющих «дестабилизирующие демократию» сообщения.

Трюдо обвинил RT в финансировании YouTube-блогеров в Северной Америке
© globallookpress.com

По мнению Трюдо, RT якобы спонсирует, в частности, американского журналиста Такера Карлсона, канадского психолога Джордана Питерсона и неких «правых блогеров».

Он отметил, что «наблюдает» за деятельностью RT и следил за скандалом с каналом Tenet Media.

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Канада