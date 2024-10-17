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Президент Литвы Науседа прокомментировал «план победы» Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского словами «нет ничего нового».

Президент Литвы прокомментировал «план победы» Зеленского
© РИА Новости

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В плане Зеленского нет ничего нового», — заявил он.

Он отметил, что пункты «плана» — это то, что Запад не сделал в отношении Украины раньше.

Ранее даже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал «план победы» Зеленского пустыми словами. По его мнению, он представляет собой обычные украинские хотелки.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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