Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского словами «нет ничего нового».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В плане Зеленского нет ничего нового», — заявил он.

Он отметил, что пункты «плана» — это то, что Запад не сделал в отношении Украины раньше.

Ранее даже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал «план победы» Зеленского пустыми словами. По его мнению, он представляет собой обычные украинские хотелки.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.