Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют шансов выйти победителем из конфликта с Россией, в связи с чем США и Запад в скором времени предадут Киев. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

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По его словам, победа России станет точкой в данном противостоянии. При этом политик также предупредил Киев о том, что США и Запад «сразу же предадут» Украину, когда увидят «фиаско» ВСУ.

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«Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от [президента Украины Владимира] Зеленского, будет думать только о своей выгоде», — сказал Перинчек.

Ранее Догу Перинчек заявил, что конфликт на Украине приведет к краху США.