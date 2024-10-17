В Индии обвинил Трюдо в нанесении ущерба отношениям Нью-Дели и Оттавы

Канада не представила Индии никаких доказательств обвинений, которые она выдвинула против индийских дипломатов, ответственность за ущерб отношениям Нью-Дели и Канады лежит исключительно на канадском премьер-министре Джастине Трюдо. Об этом заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

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"Канада не представила нам никаких доказательств в поддержку серьезных обвинений, которые она решила выдвинуть против Индии и индийских дипломатов", - сказал он.

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"Ответственность за ущерб, который это бесцеремонное поведение нанесло индийско-канадским отношениям, лежит исключительно на премьер-министре Трюдо", - указал он.

В понедельник МИД Индии опубликовал заявление, в котором назвал нелепыми и резко отверг обвинения со стороны Канады в адрес индийского посла в Оттаве Санджая Кумара Вермы в его причастности к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины североамериканской страны Хардипа Сингха Ниджара. После этого внешнеполитическое ведомство южноазиатской республики сообщило об отзыве посла Вермы и других дипломатов из Оттавы в связи с опасениями за их безопасность. Кроме того, Нью-Дели объявил о высылке шести канадских дипломатов из Индии. Канада в ответ также приняла решение о высылке шестерых индийских дипломатов.