КНДР объявила Южную Корею врагом

Конституция Северной Кореи была изменена — теперь Южная Корея определена как «враждебное государство». Об этом Кореи (ЦТАК).

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Пхеньян также полностью разорвал все автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. В Минобороны КНДР отметили, что в скором времени граница будет «превращена в крепость».

ЦТАК: армия КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею

«Это неизбежная и законная мера, которая принята в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая ясно определяет Республику Корея как враждебное государство», — указано в материале.

Ранее в КНДР заявили, что 1,4 миллиона жителей страны подали заявки на вступление в армию или возвращение в нее на фоне напряженности с Югом. Отмечается, что молодые люди, подписавшие петиции о вступлении в армию, были полны решимости сражаться в «священной войне за уничтожение врага оружием революции».