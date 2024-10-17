В Уругвае заявили о готовности изучить вопрос о вступлении в БРИКС

Кандидат в президенты Уругвая от правоцентристской партии «Колорадо» Андрес Охеда заявил, что, в случае своей победы на выборах, готов изучить возможность присоединения страны к БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

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40-летний адвокат Охеда, входящий в тройку ведущих претендентов на пост главы государства, заявил, что открыт для обсуждения возможного вступления Уругвая в БРИКС и не отрицает этого априори. Он отметил, что такое обсуждение является «хорошей вещью».

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16 октября пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали сообщил, что Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС в настоящее время и «в ближайшем будущем». Он объяснил такое решение многоступенчатым процессом рассмотрения членства и перспективами развития объединения, добавив, что Астана отдает предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.

Ранее в Кремле оценили решение Казахстана не вступать в БРИКС.