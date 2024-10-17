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Лидеры стран ЕС обсудят на саммите конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке в очередной раз станут главными темами планового двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе. Как рассказал накануне журналистам представитель ЕС, участники встречи намерены обсудить усиление военной помощи Киеву.

Лидеры стран ЕС обсудят конфликты на Украине и Ближнем Востоке
© РИА Новости

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот представил лидерам стран ЕС так называемый план победы. Как рассказал представитель ЕС, в Евросоюзе надеются, что страны сообщества договорятся поставлять больше оружия Украине. По словам дипломата, лидеры государств ЕС "рассмотрят прогресс в поставках систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также меры помощи в рамках Европейского фонда мира и двусторонней помощи от государств ЕС". Они также обсудят прогресс в использовании доходов от замороженных активов России для Украины, добавил он. Наконец, участники встречи обсудят, "как укрепить энергетический сектор Украины и ее критически важную инфраструктуру" в преддверии зимы.

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Конфликт на Ближнем Востоке вот уже год находится в центре внимания на всех саммитах ЕС. В этот раз, как сообщил представитель ЕС, лидеры обсудят последние события вокруг конфликта, в частности "критическую эскалацию насилия в регионе". По словам дипломата, на встрече речь пойдет о немедленном прекращении огня вдоль линии отвода на ливано-израильской границе ("Голубая линия"), поддержке госучреждений Ливана и его вооруженных сил, немедленном прекращении огня в секторе Газа и доставке гуманитарной помощи, безоговорочном освобождении всех заложников. Ожидается, по словам представителя ЕС, что лидеры также "обсудят эскалацию на Западном берегу после последней военной операции, рост насилия со стороны поселенцев и расширение незаконных поселений, а также ситуацию с безопасностью в Красном море".

По словам дипломата, лидеры ЕС также пошлют сигнал правительству Грузии о том, что Брюссель прекратит евроинтеграцию, если Тбилиси не изменит свой политический курс. Среди других тем саммита - ситуация в Молдавии на фоне предстоящих выборов, миграционная политика ЕС, а также вопросы экономического развития сообщества.

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