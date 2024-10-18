Назван новый лидер ХАМАС

Халед Машаль снова возглавил движение ХАМАС после ликвидации Яхъи Синвара. Об этом сообщает ливанский портал LBCI.

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До этого Халед Машаль возглавлял политбюро ХАМАС с 1996 год по 2017 год. В 1997 года агенты израильской разведки Моссад впрыснули яд в ухо Машалю на одной из улиц Аммана. По требованию короля Иордании Хусейна Израиль предоставил ему противоядие.

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В марте 2006 года Машаль возглавил делегацию движения ХАМАС в Москве, которая провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и встретилась с Патриархом Всея Руси Алексием II. Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе 2024 года.

Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивало радикальный тренд, которого ХАМАС продолжал придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки. В сентябре 2024 года в СМИ появились сведения о его ликвидации, однако затем они были опровергнуты.

Вечером 17 октября прошла повторная операция по ликвидации Синвара, которая оказалась успешной для израильской стороны, что подтвердил биометрический тест.